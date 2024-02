David Gomes reforçou a importância dos destacamentos

A Direcção Regional de Desporto, promoveu hoje, no auditório do Instituto para a Qualificação IP RAM, uma reunião de trabalho com os docentes destacados no Movimento Associativo Desportivo Regional, em particular Clubes e Associações, na época desportiva de 2023/2024.

O director regional de Desporto David Gomes, responsável que marcou presença na abertura dos trabalhos, enfatizou a importância da ‘figura’ do docente destacado, como “de extrema valia para o desenvolvimento do desporto da Região Autónoma da Madeira, constituindo um dos pilares estruturantes das políticas do governo regional desde há muitos anos, uma situação que desejamos manter.”

Este responsável enalteceu o brio, empenho e a qualidade do trabalho que tem sido desenvolvido por todos os técnicos nas mais diversas dimensões e áreas, “acreditamos e continuamos a acreditar que são de extrema valia, portanto não vamos fugir desta visão estratégica. Agradeço por isso em nome do Governo Regional, os contributos de todos vós, deste a formação ao alto rendimento, mas também na gestão desportiva, a tudo o que são a dialéticas nos mais diversos patamares desportivos”.

Nesta reunião de trabalho que contou igualmente a presença de Juan Gonçalves, Miguel Castro e Catarina Barros da ‘equipa’ de David Gomes, foram apresentados dois relatórios de balanço da atividade dos docentes destacados em 2022/2023, numa caraterização de toda a actividade relacionada com este processo. Igualmente foram abordadas matérias relacionadas com a plataforma do desporto além da apresentação do plano de formação da Direcção Regional de Desporto para 2024.