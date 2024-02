Habitantes retirados de vila islandesa devido a erupção vulcânica regressam a casa

Os residentes de uma vila de pescadores no sudoeste da Islândia, retirados após várias erupções vulcânicas, foram esta segunda-feira autorizados a regressar a casa, adiantou a polícia islandesa.

Os cerca de 4.000 residentes de Grindavik, na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, foram retirados em 11 de novembro, depois de centenas de terramotos danificarem edifícios e abrirem enormes fissuras nas estradas.

Os terramotos foram seguidos pela abertura, em 14 de janeiro, de uma fissura nos limites da aldeia, que fez escorrer lava para as ruas e reduziu três casas a cinzas.

Em 08 de fevereiro, ocorreu uma terceira erupção perto da vila, liberando aproximadamente quinze milhões de metros cúbicos de lava nas primeiras sete horas.

A lava desta terceira erupção destruiu uma importante conduta de água quente, que também é utilizada para aquecer casas, na parte sul da península de Sudurnes, onde vivem cerca de 28 mil habitantes.

Na segunda-feira, o chefe da polícia de Sudurnes, Ulfar Ludviksson, disse que os residentes e as pessoas que trabalham na aldeia eram livres para regressar e poderiam permanecer lá o tempo que quisessem.

O responsável acrescentou que aqueles que regressaram à aldeia o fizeram "por sua própria conta e risco" e que "não era um lugar para crianças".

A Islândia abriga 33 sistemas vulcânicos ativos, o número mais alto da Europa. Este está localizado na Dorsal Meso-Atlântica, uma fenda no fundo do oceano que separa as placas tectónicas da Eurásia e da América do Norte e causa terremotos e erupções.