Manifestantes pedem em Lisboa "fim do genocídio" em Gaza e boicotes ao Estado judaico

Apelos ao "fim do genocídio" em Gaza e a exigência de boicotes a Israel juntaram hoje em Lisboa manifestantes de várias origens, incluindo palestinianos e judeus, num protesto que reuniu três a quatro mil pessoas, segundo a organização.

Empunhando cartazes e bandeiras da Palestina, os manifestantes começaram a descer a Avenida Almirante Reis, em direção ao Martim Moniz, cerca das 16:00, numa iniciativa que contou com a presença de membros do Bloco de Esquerda, PCP e PAN e que foi convocada por mais de 30 movimentos.

"O que queremos do parlamento? Boicotes, sanções e desinvestimento", "Gaza, escuta, gritamos a tua luta" eram algumas das palavras de ordem entoadas pelos manifestantes, muitas também em inglês, a traduzir a diversidade de nacionalidades nesta manifestação.

Questionada pela Lusa, a polícia, que acompanhou o protesto, escusou-se a avançar com números da participação de manifestantes. De acordo com a organização, estariam "entre três a quatro milhares" de pessoas. O protesto decorre também no Porto, Braga e Angra do Heroísmo.