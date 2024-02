Secretário-Geral do PCP visita a Madeira esta sexta-feira para várias iniciativas públicas

O Secretário-Geral do PCP, Paulo Raimundo, vai estar na Madeira esta sexta-feira, 2 de Fevereiro, para uma série de iniciativas públicas.

Da agenda consta uma acção de contacto com utentes e trabalhadores do Hospital Dr. Nélio Mendonça, nesse mesmo espaço, pelas 14h30.

Segue-se uma acção para abordar o problema dos trabalhadores precários, marcada para as 16 horas, junto às instalações da RTP-Madeira.

O dia termina com uma intervenção na sessão pública, pelas 18h30, no Centro de Trabalho do PCP no Funchal, no número 12 da Rua João de Deus.