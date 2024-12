Sapatos de rubi de Judy Garland no filme "Feiticeiro de Oz" vendidos por 26,5 milhões de euros

Um dos icónicos pares de "Sapatos de rubi" usados por Judy Garland no filme "O Feiticeiro de Oz" foi vendido por 28 milhões de dólares (26,5 milhões de euros) num leilão realizado no sábado, em Dallas, Estados Unidos.

A Heritage Auctions tinha uma base de licitação de apenas três milhões de dólares (2,8 milhões de euros), mas o ritmo acelerado das licitações ultrapassou largamente esse valor em segundos e triplicou-o em minutos, noticiou a AP.

Alguns licitantes que faziam ofertas por telefone andaram de um lado para o outro durante 15 minutos, à medida que o preço subia até ao valor final, que foi "impressionante", indicou uma fonte à AP, sobre o par de sapatos brilhantes roubados de um museu há quase duas décadas e depois resgatados.

O comprador, desconhecido, vai pagar um total de 32,5 milhões de dólares (cerca de 39,7 milhões de euros), por incluir os honorários da casa de leilões.

Os sapatos vermelhos brilhantes estavam em exposição no Museu Judy Garland, na sua cidade natal, Grand Rapids, no Minnesota, em 2005, quando Terry Jon Martin partiu o vidro da porta e da vitrina do museu com um martelo para os roubar.

O seu paradeiro permaneceu um mistério até as autoridades norte-americanas os terem recuperado em 2018.

Martin, agora com 77 anos, a viver em Grand Rapids, no norte do Minnesota, não foi publicamente exposto como o ladrão até ser acusado, em maio de 2023, e declarou-se culpado em outubro do mesmo ano.

O seu advogado, Dane DeKrey, explicou que Martin, com um longo historial de assaltos e de recepção de bens roubados, estava a tentar fazer "um último golpe", depois de lhe terem dito que os sapatos foram adornados com joias verdadeiras para justificar o valor segurado de 1 milhão de dólares (cerca de 900 mil euros).

Mas um receptador - uma pessoa que compra bens roubados - disse-lhe mais tarde que os rubis eram apenas vidro, disse DeKrey.

Os sapatos foram devolvidos em fevereiro ao colecionador de recordações Michael Shaw, que os tinha emprestado ao museu. Eram um dos vários pares que Garland usou durante as filmagens, sabendo-se que sobreviveram quatro pares.

No filme, para regressar de Oz ao Kansas, Dorothy tinha de bater os calcanhares três vezes e repetir: "Não há lugar como a nossa casa".

Entre os que licitaram o sapatos estava o Museu Judy Garland, que fez uma publicação no Facebook a dizer que não fez a licitação vencedora.