Madeira 'brilha' na Ornitologia em Itália e nos Açores

A Associação Ornitológica da Madeira continua a ver os seus associados triunfar nas mais importantes provas da europa, e em época natalícia festeja inúmeros títulos individuais e coletivos, refere, este domingo, em nota à imprensa.

No passado dia 25 de novembro, Renato Carvalho foi coroado com 3 medalhas de ouro e 2 de prata, naquele que é o palco do Campeonato Internacional mais reconhecido na modalidade, em Itália, Modena, na Exposição Internacional SOR 2024.

Já neste fim de semana, os caminhos ornitológicos levaram uma comitiva de 15 associados, com mais de 210 aves da Madeira, a participar na 3.ª edição do Campeonato Internacional Asas do Atlântico. A representação da Madeira totalizou 67 medalhas, sendo 47 de Ouro, 14 de Prata e 6 de Bronze.

A comitiva madeirense foi constituída por Pedro Garanito (7x 1.º), António Teixeira (10x1.º/ 2x2.º/ 1x3.º), Emanuel Barros (1x1.º), Daniel Bruno Sousa, Carlos Renato Santos (1x1.º), Ricardo Teixeira (2x1.º/ 1x2.º), João Fernandes (4x1.º/ 2x2.º), Renato Carvalho (5x 1.º/ 2x 2.º/ 2x 3.º), João Camacho Sousa, José Ascenção, Luis Miguel Palomino (1x 2.º), Rui Freitas, Francisco Andrade (2x 2.º/ 1x 3.º), João Paulo Silva (2x1.º/ 1x2.º/ 1x3.º), Tiago Abreu (15x1.º/ 3x2.º/ 1x3.º).

Tiago Abreu foi o Campeão absoluto do 3.º Campeonato Internacional Asas do Atlântico, e ainda no TOP TEN, António Teixeira na 6.ª posição, numa tabela classificativa que muito honra a Madeira.

De acordo com a informação enviada, Ricardo Teixeira e Renato Carvalho obtiveram ainda os prémios de “Melhor Ave da Secção F e D”, respetivamente. Ricardo Teixeira ganhou mesmo o prémio de mérito oferecido pela Associação Ornitológica da Madeira à Comissão de Organização do Evento da Associação de Avicultores da Terceira, e ainda Tiago Abreu juntamente com António Teixeira, venceram uma viagem ao concurso do próximo ano.

“Agradecemos à Associação de Avicultores da Terceira por nos ter possibilitado mais uma participação no seu campeonato internacional, numa prova com quase 2200 aves, de 4 países presentes”, sublinha João Fernandes, presidente da direção AOM.

Esta foi a última competição em que a Associação Ornitológica da Madeira se fez representar em 2024, tendo agora o foco total no 72.º Campeonato do Mundo, que se realiza em janeiro próximo, desta vez em Portugal, Santa Maria da Feira.