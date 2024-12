Mário Soares na Madeira em clima quase sempre tenso

Cumpre-se hoje o 100.º aniversário do nascimento de Mário Alberto Nobre Lopes Soares, provavelmente o político português mais conhecido e com grande longevidade na política portuguesa.

Combatente da ditadura, por diversas vezes preso e torturado, foi a figura charneira do pós-25 de Abril, tendo ocupado diversos cargos em diferentes governos, tendo sido primeiro-ministro e mais tarde Presidente da República (1986-1996). Foi o grande obreiro da entrada de Portugal na então CEE, em 1986.

Esteve, antes na direcção Académica das Juventudes Comunistas de Lisboa (1944-45); doi presidente do MUD juvenil (Movimento de Unidade Democrática) (1945-1948); secretário do general Norton de Matos (1949);Comissão Central de Apoio a Humberto Delgado (1958);ASP (Ação Socialista portuguesa) (1964-1973); cabeça de lista da CEUD (Comissão Eleitoral de Unidade Democrática)-Lisboa (1969);professor nas Universidades de Vincennes e Rennes (1970-1974);Secretário-geral do PS (Partido Socialista) (1973-1985); vice-presidente da Internacional Socialista (1974-1985); ministro dos Negócios Estrangeiros (I-II Governos Provisórios); ministro sem pasta (III-IV Governos Provisório, 1974-1975); primeiro-ministro (I e II Governos Constitucionais, 1976-1978 e IX Governo Constitucional, 1983-1985);presidente da Fundação Mário Soares e conselheiro de Estado (1996).

Mário Soares, advogado de profissão, esteve por diversas vezes na Madeira, tanto no desempenho de cargos oficiais como candidato a diversas eleições.

A sua relação com o Governo Regional, presidido por Alberto João Jardim, foi quase sempre tensa. As farpas de um lado para outro foram frequentes e Soares nunca deixou de ouvir os partidos da oposição regional, nem manifestar as suas opiniões sobre o 'estado democrático' que se vivia na Região durante os anos em que ocupou cargos políticos.