'Europe Calling' desafia jovens a reflectirem sobre o futuro da Europa

O Gabinete do Deputado ao Parlamento Europeu, Sérgio Gonçalves, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRE) e o Europe Direct Madeira (EDM), assinaram, hoje, um protocolo de colaboração destinado a aproximar os jovens estudantes madeirenses dos princípios e valores do projecto europeu.

A assinatura decorreu no Gabinete do Secretário Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e marca o início de uma parceria destinada a fomentar o conhecimento, a participação cívica e o envolvimento activo dos jovens na vida democrática europeia.

No âmbito deste protocolo, será promovido o concurso 'Europe Calling', uma iniciativa dirigida aos alunos do ensino secundário em instituições escolares detentoras de um Clube Europeu ou de outros projectos que disseminem as temáticas europeias, para estimular o interesse no Parlamento Europeu e reforçar a ligação entre os jovens e a União Europeia, incentivando-os a refletir sobre as questões que irão moldar o futuro do continente europeu.

O Parlamento Europeu tem o dever de inspirar os jovens a compreenderem a importância da participação cívica e o impacto do trabalho desenvolvido pelas instituições europeias, de forma a garantir uma Europa mais inclusiva, democrática e ligada às novas gerações Sérgio Gonçalves, eurodeputado madeirense

Inscrições abertas para o concurso até 17 de dezembro

As escolas secundárias estão assim convidadas a participar no concurso 'Europe Calling' para promoverem o envolvimento dos jovens e desenvolverem as suas competências criativas e de cidadania. Cada escola poderá apresentar até três projectos subordinados ao tema 'Que Europa querem os jovens?', em que as equipas, compostas por até oito alunos, são desafiadas a criar um vídeo publicitário que exprima a sua visão para o futuro da Europa.

As duas equipas vencedoras ganharão uma viagem a Bruxelas e uma visita guiada ao Parlamento Europeu. As inscrições estão abertas até o dia 17 de Dezembro e a submissão dos trabalhos decorrerá até 21 de Março de 2025.

Para mais informações, as escolas poderão consultar o regulamento completo do concurso em https://www.europedirectmadeira.pt/estao-abertas-as-inscricoes-para-a-5-a-edicao-do-concurso-europe-calling/ para saberem como concorrer.