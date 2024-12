Sporting oficializa Rui Borges

Rui Borges, até agora treinador do Vitória de Guimarães, sucede a João Pereira, que deixa o comando técnico do Sporting após três vitórias em oito jogos, anunciaram hoje os campeões nacionais de futebol.

Em comunicado enviado à CMVM, o cluve de Alvadade oficializou a "contratação do treinador Rui Manuel Gomes Borges, bem como dos treinadores adjuntos Tiago Manuel Barroso Valtelhas de Aguiar, Ricardo Alberto Medeiros Chaves, Fernando Manuel Nascimento Alves e José Pedro Ferreira Gaspar Lage Meireles" com contratos "válidos até ao dia 30 de Junho de 2026, prorrogáveis até 30 de Junho de 2027, em função da obtenção de objectivos desportivos ou por opção da Sporting SAD".

"Em contrapartida do acordo celebrado com a Vitória Sport Clube - Futebol, SAD a Sporting SAD pagará o valor total de Euro 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil euros)", lê-se ainda no comunicado.

João Pereira, de 40 anos, orientou a equipa B dos 'leões' até ao passado dia 11 de novembro, quando sucedeu a Ruben Amorim, que saiu para o Manchester United, tendo desde então vencido três jogos (dois na Taça de Portugal e um na I Liga), somado um empate, no domingo em casa do Gil Vicente (0-0), e quatro derrotas como treinador da equipa principal.

O Sporting partilha o segundo lugar da I Liga com o FC Porto, ambos com 37 pontos, a um do líder Benfica, próximo adversário da equipa de Alvalade, no domingo, em jogo da 16.ª jornada.

Aos 43 anos, Rui Borges chega a um 'grande', após ter iniciado a temporada no Vitória, que segue no sexto posto, depois do quinto lugar conquistado ao serviço do Moreirense.

O transmontano de Mirandela treinou ainda clubes como Académico de Viseu, Académica, Nacional, Vilafranquense e Mafra.

A apresentação decorre neste momento.