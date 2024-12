Futuro do treinador Rui Duarte decidido amanhã

A derrota do Marítimo frente à Oliveirense gerou descontentamento entre adeptos e sócios.

Segundo apurou o DIÁRIO, Carlos André Gomes não tomará nenhuma decisão precipitada. Contudo, amanhã, a direção do clube reunirá com a estrutura do futebol profissional para avaliar a situação da equipa e definir os próximos passos.

A continuidade de Rui Duarte será um dos temas da ordem do dia. A direcção do Marítimo estuda, por isso, a melhor solução para superar o momento difícil do Marítimo.

No final do jogo, o treinador, quando questionado sobre a sua permanência disse: "Se sinto o lugar em risco? O lugar de treinador é mesmo assim".