Rui Borges será o próximo treinador do Sporting

Rui Borges deverá ser o próximo treinador do Sporting. Os leões já chegaram a acordo com o técnico do Vitória de Guimarães que vai suceder a João Pereira no banco de Alvalade.

Segundo avança o Record, o treinador de 43 anos já orienta amanhã o primeiro treino em Alcochete, depois de três dias de folga à conta das festividades natalícias.



O treinador terá reunido com Frederico Varandas e Hugo Viana na manhã de dia 24 para acertar os termos do seu contrato e é esperado ainda esta noite em Lisboa, onde deve pernoitar.

Gyökeres quer reconquistar I Liga e outros troféus O avançado sueco do Sporting Viktor Gyökeres assumiu que a conquista do título de campeão nacional de futebol pela segunda vez seguida é o grande objetivo do clube, em entrevista ao jornal dos 'leões'.

Depois, dará entrada bem cedo na Academia, onde organizará a sessão vespertina, enquanto as duas administrações ultrapassam as questões burocráticas de forma a finalizar a transferência.

Rui Borges assinará um contrato válido até Junho de 2027 (duas temporadas e meia), ainda que o último ano seja opcional. O valor total do negócio deverá superar os 4 milhões da cláusula.