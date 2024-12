Rui Duarte volta a mexer no 11 inicial para a recepção à Oliveirense

O treinador do CS Marítimo voltou a mexer no 11 inicial que vai defrontar a Oliveirense, esta tarde, no Estádio dos Barreiros. desta feira, estamos a falar da substituição de quatro jogadores que iniciaram o jogo frente ao Torreense.

De acordo com a ficha de jogo, dá-se a saída de Samu, Igor Julião, Borukov e Jr. Almeida. Entram Gonçalo Tabuaço, Tomás Domingos, Rodrigo Borges e Martim Tavares.

11 do Marítimo:

Gonçalo Tabuaço, Euller, Carlos Daniel, Danilovic, Tomás Domingos, Rodrigo Borges, Patrick, Romain, China, Martim Tavares e Guirassy

Suplentes: Samu, Igor Julião, Jr. Almeida, Pedrinho, Borukov, Bernardo, Cristian, Francisco Gomes e Rodri