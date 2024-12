CH volta a defender contingente para TVDE nas regiões autónomas

O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega à Assembleia da República, volta a defender a necessidade de se criar um contingente de TVDE para as regiões autónomas, com regras criadas pelos respectivos executivos. Para o parlamentar, essa é uma medida é "essencial para proteger o equilíbrio do sector de transportes na Madeira e nos Açores e também para preservar a qualidade do serviço prestado às populações locais".

Segundo Francisco Gomes, actualmente já operam na Madeira cerca de 270 empresas de TVDE, uma número que considera "insustentável para a dimensão da Região". "Este excesso não só compromete a qualidade do serviço como coloca em risco a subsistência dos profissionais, que enfrentam concorrência desregulada", aponta.

O Chega indica que a criação de contingentes de TVDE encontra eco em duas das principais associações representativas do setor, nomeadamente a ‘Taxis-RAM’, que representa os taxistas, e a ‘TVDE-RAM’, que representa motoristas de TVDE. O partido sublinha que ambas as entidades têm alertado para o impacto negativo da actual falta de restrições, que se traduz num ambiente competitivo desajustado e num serviço menos qualificado.

Francisco Gomes também alertou para o que vê como o impacto negativo da desregulação dos TVDE na segurança pública, alertando para situações que que, na sua opinião, já estão a ter lugar noutras partes do país e exigem reflexão. “Não podemos permitir que a Madeira se torne no caos que vemos em Lisboa e em muitas outras cidades do continente, onde os TVDE funcionam como porta de entrada para a criminalidade, insegurança e imigração descontrolada", disse.

"Só os madeirenses sabem o que é melhor para a Madeira. Por isso, a criação de contingente deve ser liderada pela Região, com regras que assegurem a sustentabilidade do setor e a proteção dos interesses locais", considera o deputado.