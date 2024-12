Trânsito cortado ‘à volta’ do Mercado

Porque esta noite atrai milhares de residentes e visitantes e vai muito para além do Mercado e dos arruamentos na sua envolvente, são várias as alterações temporárias à circulação rodoviária.

Interrupções de trânsito a levar a cabo em três fases, entre a tarde e início da noite.

A Rua Dr. Fernão de Ornelas e os arruamentos contíguos ao Mercado dos Lavradores estão encerrados à circulação rodoviária desde as 15 horas, e mais recentemente, cerca das 18 horas, foi também interdito o trânsito viário em mais artérias como as ruas Visconde do Anadia e Brigadeiro Oudinot. Todos estes arruamentos têm reabertura prevista só ao final da madrugada (7h) desta terça-feira.

Para logo à noite, a partir das 21 horas, o trânsito automóvel em geral é também interrompido/condicionado à circulação na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Praça da Autonomia e Rua 31 de Janeiro, a sul da Ponte do Bom Jesus. Nestas artérias só circularão transportes públicos, moradores e acesso ao Hotel Porto Santa Maria – Zona Velha da Cidade.