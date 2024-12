'Operação Acácias' apanha quase 3,5 toneladas de cocaína dissimulada em paletes de bananas

A Polícia Judiciária acaba de anunciar que, "através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, realizou, nos últimos dias, uma operação policial na qual foi possível localizar e, depois, apreender cerca de três toneladas e meia de cocaína que acabara de chegar a território nacional, mais propriamente a um porto marítimo", sem referir qual.

Informa que "a droga apreendida, num total de 3,458 toneladas, encontrava-se dissimulada no interior de caixas de bananas, acondicionadas em diversas paletes, e transportadas nos porões de uma embarcação do tipo cargueiro que efetua transportes regulares de fruta entre a América Latina e o continente europeu", salienta.

Assim, acrescenta a PJ, "face ao elevado número de paletes de bananas que eram transportadas na embarcação, a detecção da droga só foi possível graças a um trabalho longo e meticuloso desenvolvido por investigadores desta Polícia", sendo que, "de acordo com elementos até agora recolhidos, tudo indica que a droga apreendida se destinasse a ser distribuída por vários países europeus".

A operação denominada 'Acácias' foi "desenvolvida no quadro de uma investigação em curso, contou com a colaboração e apoio da National Crime Agency do Reino Unido", salienta. "As investigações prosseguem em cooperação com as autoridades de outros países", conclui.