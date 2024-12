Cancro apanha mais homens do que mulheres

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 29 de Dezembro, revela que em 25 anos foram diagnosticados mais de 12 mil tumores malignos em sujeitos do sexo masculino. Patologia da próstata é a que regista maior prevalência.

Corrupção e mega-operações policiais no topo

Com maior destaque gráfico, revelamos que os momentos inéditos vividos na política madeirense relacionados com as investigações judiciais em curso são as escolhas destacadas pelos jornalistas do DIÁRIO, que elegeram o número, a notícias e a palavra de 2024, bem como o facto nacional e internacional.

Sofia Remesso vence Bolsa Rubina Barros

Fique a saber que o trabalho de investigação do Centro de Química da Madeira vai ser desenvolvido em 2025.

Separar o 'trigo do joio'

Na rubrica 'Geração Futuro', Joshua Figueira, 'personal trainer', alerta para "a muita conversa fiada" que prolifera na Internet sobre exercício físico.

Vitória sorri a Eduardo Pestana e a Joana Soares

No Desporto, destacamos que a ACD do Jardim da Serra fez a dobradinha na 65.ª Volta à Cidade do Funchal.

