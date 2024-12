Trabalhadores de centros de contacto e lojas de telecomunicações iniciam greve na 2.ª-feira

Os trabalhadores dos centros de contacto e lojas de telecomunicações iniciam na segunda-feira uma greve, que se irá prolongar até ao dia 05 de janeiro, segundo um comunicado do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais (Sinttav).

"O Governo, para 2025, aprovou um ajustamento ao salário mínimo nacional cujo montante a receber líquido fica em 774 euros mensais que não dá para os trabalhadores pagarem as suas contas mais básicas, como a renda da casa, colocar comida na mesa, energia, transportes, entre outras", alertou a estrutura sindical.

Segundo o Sinttav, "as empresas continuam a recusar reconhecer que trabalho altamente qualificado não pode ser pago com SMN [salário mínimo nacional], além da injustiça que esta política de baixo salário cria entre trabalhadores mais antigos e os mais recentes, foco de um sentimento de frustração e desmotivador em qualquer empresa", lamentou.

O Sinttav apontou "o poder de compra perdido acumulado nos anos, acrescido do aumento brutal e continuado do custo de vida, particularmente para os trabalhadores ganharem o salário mínimo nacional", assegurando que assim "não é possível aguentar e a revolta é inevitável".

"Os mais de cem mil trabalhadores ligados a empresas de trabalho temporário e 'outsourcing' em serviço no setor das telecomunicações estão fartos de serem explorados a começar pelos contratos a prazo que os impede do direito a construir a sua vida a preparar o futuro, da exploração da sua qualificação académica e profissional a ser paga com o salário mínimo, do desprezo das empresas em recusar ouvir as suas justas reivindicações", indicou.

A greve abrange as seguintes empresas, de acordo com o Sinttav: Adecco Prestação de Serviços, Lda; Adecco Recursos Humanos; Armatis Atlantic S.A.; Armatis lc Atlantic S.A.; Armatis LC Portugal, LDA; Cepcom - Comércio de Equip. de Comunicações Lda; Companeo, Lda.; Concentrix Services Portugal, Sociedade Unipessoal Lda; Emprecede; ETCP; Foundever Portugal, S.A; GIGP - Emp. Trab. Temporário e Rec. Humanos, LD; CGITI II Serviços, Lda; GIZZ Lda; Heading-Recursos Humanos, Lda; Intelcia Portugal Inshore, S.A. e Intelcia Portugal.

Abrange igualmente Kelly Services - Gestão de Processos, Lda; Kelly Services, Lda; Knower Projects, S.A.; Lusotemp - (Grupo LTalenter); Majorel Portugal, Unipessoal Lda; Manpower Portugal; Manpower Talent Based Outsourcing, Unip. Lda; Mobile World - Comunicações SA; Multipessoal - Empresa de Trabalho Temporário; Multitempo; My Phone - Serviços Globais de Comunicação, Lda; Nossa Fibra, Lda.

Estão ainda abrangidas a Planet People; Proezahercúlea Comércio de Equip. de Telecom., Lda; Randstad II - Prestação de Serviços, Lda.; Randstad Recursos Humanos; Reditus; RH Mais - Org. e Gestão de Rec. Humanos, S.A.; RH Portugal - Cons. Invest. Humanos, Lda; Sector Interactivo; Synchro; Sui Gest; Talenter - Trabalho Temporário, S.A.; Techinfor; Tempo Team - Recursos Humanos; The Bridge; TLCI-Soluções Integradas de Telecomunicações SA; Vertente Humana e Totemic.