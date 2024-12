Árbitro afegão no Marítimo e Gonçalo Neves no Nacional

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Halim Shirzad, da Associação de Futebol de Santarém, para o jogo de amanhã entre o Marítimo e a Oliveirense, partida da 16.ª jornada da II Liga que tem início marcado para as 15h30 no Estádio do Marítimo. Halim Shirzad, 32 anos, nasceu no Afeganistão, mas tem igualmente nacionalidade portuguesa. Para o Rio Ave- Nacional, jogo da 16.ª jornada da I Liga que está marcado para as 15h30 de amanhã, foi nomeado Gonçalo Neves.