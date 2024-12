Petit quer Rio Ave a melhorar nos pormenores para o duelo com Nacional

O treinador do Rio Ave, Petit, considerou hoje que a equipa tem de melhorar em alguns pormenores para o jogo frente ao Nacional, da 16.ª jornada da I Liga de futebol, no domingo, quando espera regressar às vitórias.

"Tem-nos faltado alguns pormenores. Precisamos de minimizar os erros, não deixar escapar as vantagens, estar atentos nas bola paradas e mais concentrados a gerir os momentos do jogo. Faz parte do crescimento da equipa", disse o técnico dos vila-condenses.

Petit, que não vence há três jornadas [dois empates e uma derrota], disse que "ficaria mais preocupado se a equipa não criasse oportunidades" e mostrou-se confiante de que haverá uma melhoria em relação ao último jogo.

"Fizemos um bom jogo frente ao Estrela da Amadora, mas não conseguimos o objetivo de vencer [derrota 1-0]. Essa frustração tem de nos dar energia para voltarmos a fazer um bom jogo, mas finalizarmos as oportunidades que criamos. Temos de estar mais compactos e organizados", apontou.

Sobre o Nacional, o treinador do conjunto da foz do Ave falou num "adversário de qualidade, com uma equipa que gosta de sair a jogar desde trás e tem jogadores rápidos e com boas dinâmicas".

"Analisámos bem o Nacional e sabemos o que o podemos fazer para os podermos anular. Todos os jogos têm dificuldade, o campeonato está competitivo, temos de dar uma boa resposta para regressar às vitórias, queremos acabar bem o ano, e continuar a boa onda de resultados em nossa casa", completou.

Nesta partida, Petit não vou poder orientar a equipa a partir do banco de suplentes, por ter sido expulso na jornada passada, mas mostrou total confiança na sua equipa técnica.

"Não faz grande diferença. Trabalhamos juntos com equipa técnica há a vários anos e os jogadores já nos conhecem e sabem o que é pedido. Claro que a presença do líder é sempre importante, mas o grupo sabe o que queremos para o jogo", garantiu.

Além do treinador, também o médio Martim Neto, igualmente castigado, e o defesa Jonathan Panzo, lesionado, não pode dar o contributo à equipa.

O Rio Ave, 11.º classificado, com 16 pontos, e que não perde em casa desde outubro do ano passado, recebe o Nacional, 14.º, com 13, no domingo, a partir das 15:30, num encontro que vai ser arbitrado por Gonçalo Neves, da associação de Lisboa.