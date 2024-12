Nacional quer "dar continuidade ao momento interessante" na visita ao Rio Ave

O treinador Tiago Margarido afirmou hoje que o Nacional vai visitar o terreno do Rio Ave, em jogo da 16ª jornada da I Liga de futebol, com o intuito de "dar continuidade ao momento interessante" no campeonato.

"O desafio que lancei aos jogadores foi o de pontuar pelo segundo jogo consecutivo fora de casa. Ou seja, pontuamos em Guimarães [2-2], e o nosso objetivo é o de materializar em pontos o próximo jogo e conseguir dois jogos seguidos [fora de portas] a pontuar", revelou o técnico, na conferência de antevisão, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Tiago Margarido salientou a qualidade individual dos vila-condenses, "com um investimento também bastante alto para o que tem sido apanágio nas últimas épocas", acrescentando que já se notam melhorias desde a chegada de Petit.

"Com a mudança de treinador, [o Rio Ave] conseguiu ter resultados mais favoráveis. Portanto, a jogar no seu estádio, com o seu público, contamos com um Rio Ave a querer dar resposta ao último resultado, [derrota por 1-0] frente ao Estrela da Amadora], que não foi tão positivo", notou.

À entrada para o sexto desafio nos últimos 30 dias, os madeirenses têm tido "pouco tempo" para recuperar entre jogos", tendo o técnico, de 35 anos, elogiado a "boa resposta" dos seus atletas.

"É um período competitivo ao qual não estamos habituados, ou seja, com tantos jogos. Mas a verdade é que foi um ciclo que acabou por ser positivo para nós porque conseguimos materializar em uma vitória e dois empates, perdendo no último minuto frente ao Gil Vicente [2-1] e frente ao Benfica [2-0]", reforçou.

Depois de um "resultado muito positivo" na última ronda [empate 2-2 contra o Vitória de Guimarães], Tiago Margarido revelou também a ambição de voltar de Vila de Conde com os três pontos para dar uma alegria à massa adepta 'alvinegra'

"Era muito bom dar essa prenda de passagem de ano aos nossos adeptos. É como eu digo sempre, o nosso foco é o passo a passo. Mas vamos de fazer de tudo para conseguir essa vitória", concluiu.

O Nacional, 14º classificado, com os mesmos 13 pontos do AVS (15º), visita no domingo o Rio Ave, que é 11º, com 16, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, às 15:30, com arbitragem de Gonçalo Neves, da associação de Lisboa.