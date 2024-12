Club Sports da Madeira destaca resultados da época desportiva

O Club Sports da Madeira fez um balanço ao último ano desportivo, onde obteve "resultados de relevo" e uma "excelente época em todos os campos onde participou", podendo dizer assumir que foi uma temporada "de ouro para o clube".

Começando pelo "âmbito regional", o Club assume que é a entidade com mais atletas inscritos na Associação de Badminton (ABRAM), tendo um total de 59 atletas, modalidade onde, também a nível interno, foi o único clube a participar em todas as competições organizadas pela ABRAM e, por sinal, o clube com mais títulos regionais conquistados.

O clube ao longo dos anos tem demonstrado o bom trabalho que vem realizando na formação como nos atletas do Percurso de Alta Competição e Elevado Potencial. Club Sports Madeira

Na competição regional, a formação destaca os lugares cimeiros dos rankings ocupados por vários atletas nos diferentes escalões, tanto nas provas de singulares como na de pares. São os casos de Maria Medeiros (Sub-9), Gonçalo Noronha (Sub-9), Miguel Andrade (Sub-11), Xavier Penucho (Sub-11), Henrique Pereira (Sub-13), Matilde Freitas (Sub-13), Leonor Silva (Sub-13), Pedro Freitas (Sub-15), Paulo Sousa (Sub-15), Lucas Álvares (Sub-17), Tiago Berenguer (Sub-17) e Leonor Ribeiro (Sub-19) - que na época em curso, o clube conseguiu integrar o Percurso de Alta Competição.

O Club Sports Madeira realça igualmente os 14 títulos alcançados de Campeão Regional e outros 11 títulos de vice-campeão regional nos escalões não seniores. No escalão de seniores, conseguiu alcançar dois títulos de campeão regional e um título de vice-campeão Regional.

Tiago Berenguer é um dos atletas sensação do badminton.

Relativamente à competição nacional, também são realçados os lugares cimeiros ocupados por vários atletas, como é o caso de Maria Medeiros, Henrique Pereira, Leonor Silva, Matilde Freitas, Pedro Freitas, Tiago Berenguer e Leonor Ribeiro.

"É de realçar os títulos nacionais alcançados pelos atletas Maria Medeiros (Sub-9), Leonor Silva (Sub-13), Matilde Freitas (Sub-13), Tiago Berenguer (Sub-17), perfazendo um total de seis títulos nacionais alcançados no escalão não seniores. Destacamos a atleta Leonor Silva, em virtude de ter sagrado tricampeã nacional. Na categoria de seniores, o atleta Tiago Berenguer, sagrou-se campeão nacional individual e também campeão nacional individual na categoria Sub-21", enfatizam.

Já na competição internacional é de destacar o atleta Tiago Berenguer, que conquistou a medalha de bronze no Europeu de Sub-19 (Ibiza – Espanha).w