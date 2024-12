NATO expressa condolências e pede investigação a queda de avião no Cazaquistão

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) endereçou hoje condolências às famílias das vítimas do voo comercial que se despenhou na quarta-feira no Cazaquistão e pediu uma investigação completa ao incidente.

"Os nossos pensamentos e orações estão com as famílias e vítimas do voo J28243 da Azerbaijan Airlines. Desejamos a todos os feridos no incidente uma rápida recuperação e apelamos a uma investigação total", disse a porta-voz da NATO, Farah Dakhlallah, na rede social X.

O acidente com um avião da companhia Azerbaijan Airlines no Cazaquistão fez na quarta-feira pelo menos 38 mortos.

O Embraer 190 fazia um voo entre Baku, capital do Azerbaijão e Grozny, capital da república russa da Chechénia e levaria a bordo 67 pessoas, mas as circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.

O Ministério das Situações de Emergência do país indicou na quarta-feira, na rede social Telegram, que 29 pessoas estavam hospitalizadas, incluindo três crianças.

O Ministério Público do Azerbaijão tinha informado anteriormente que 32 pessoas sobreviveram, sem indicar o número de mortos.

Segundo a companhia aérea, estariam a bordo 62 passageiros e cinco tripulantes e o avião tentou fazer uma aterragem de emergência a cerca de três quilómetros de Aktau, um porto do Mar Cáspio.

O aparelho acabou por embater no solo e incendiou-se.