Dez ocupantes da queda de avião no Brasil não terão sobrevivido

Uma aeronave de pequeno porte caiu hoje de manhã em Gramado, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, estimando-se que as dez pessoas que transportava não tenham sobrevivido.

Avião cai em cima de casas e lojas no Brasil Um avião caiu esta manhã no centro de Gramado, na serra Gaúcha, no Brasil.

De acordo com informações preliminares fornecidas pelo governador do estado, Eduardo Leite, citado pelo jornal brasileiro O Globo, os ocupantes da aeronave não sobreviveram.

AVIÃO CAI EM GRAMADO



Acidente aconteceu na manhã deste domingo, 22, na região da Avenida das Hortênsias; pelo menos 15 pessoas que estavam na área onde a aeronave caiu ficaram feridas; Corpo de Bombeiros atua no momento apagando incêndio

"Há nove mortos confirmados pela proteção civil", disse, por sua vez, o comissário Cléber dos Santos Lima, à agência francesa AFP.

O avião descolou de Canela com destino a Jundiaí e sofreu uma queda quando sobrevoava Gramado, após colidir com a chaminé de um prédio.

AVIÃO DE PEQUENO PORTE CAI EM GRAMADO

Posteriormente, atingiu o segundo andar de uma residência e caiu sobre uma loja de imóveis, numa área comercial da cidade.

Pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, na maioria em razão de ter inalado fumo do incêndio provocado pela queda da aeronave.

Mais um acidente de avião no Brasil, em Gramado agora. Depois das enchentes, agora isso! É triste, não sabemos o dia de amanhã, faça o que goste antes que não dê tempo!!!

Segundo O Globo, estão no local bombeiros, brigada militar e polícia civil.

A Força Aérea Brasileira já está a investigar o caso.

Gramado é uma das cidades mais visitadas do Sul do Brasil, conhecida pela arquitetura de inspiração alemã e paisagem montanhosa.