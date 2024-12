Muitas nuvens e aguaceiros nas previsões do tempo nesta Primeira-Oitava

As previsões do tempo para este dia 26 de Dezembro, Primeira-Oitava do Natal, apontam para céu com períodos de muita nebulosidade.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) são esperados aguaceiros, que poderão ser localmente intensos e ocasionalmente acompanhados de trovoadas.

O vento deverá soprar moderado a forte, entre 30 a 45 km/h de Leste/Sueste, tornando-se fraco a moderado, até 30 km/h, a partir da tarde.

É esperada uma pequena descida de temperatura. As máximas, tanto na Madeira, como no Porto Santo, não deverão ir além dos 20ºC; enquanto as mínimas serão de, respectivamente, 15 e 16ºC.

Mantém-se a previsão de poeiras em suspensão.

Para o Funchal, o IPMA aponta, igualmente, céu com períodos de muita nebulosidade e aguaceiros, que poderão ser localmente intensos e ocasionalmente acompanhados de trovoadas.

Vento soprará, em geral, fraco, inferior a 20 km/h, de Leste.

Quanto ao estado do mar, conte, n costa Norte, com ondas de Nordeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sueste com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar oscilará entre os 20/21ºC.

A Capitania do Porto do Funchal emitiu, ontem, avisos de mau tempo e de vento forte, tendo deixado algumas recomendações à população, que deverão ser acatadas.