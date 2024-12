Centro de Congressos encheu para ver Rita Guerra e Orquestra Clássica da Madeira

A plateia do Centro de Congressos da Madeira ficou repleta de pessoas, hoje, ao receber o Concerto de Natal do DIÁRIO, que juntou a Orquestra Clássica da Madeira (OCM) e a cantora nacional Rita Guerra, sob a direcção do maestro convidado António Vassalo Lourenço.

Neste espectáculo foram interpretados clássicos natalícios, que levaram magia ao recinto, num momento de ligação entre os músicos e o público.

Fotos Rui Silva / ASPRESS

O director artístico da OCM, Norberto Gomes, disse que este concerto “é já uma tradição nesta época”, sublinhando que “esta parceria com o DIÁRIO de Notícias, com um historial de mais de uma década, tem-se realizado sempre com propostas diferenciadas, proporcionando ao público espectáculos com os mais variados artistas e repertórios”.

A directora de Marketing do DIÁRIO, Susana Pimenta, também não tem dúvidas de que este concerto “já faz parte da agenda cultural dos madeirenses”.

O evento prossegue amanhã, a partir das 18h00. Ainda há lugares disponíveis, pelo que os interessados podem adquirir os bilhetes nas lojas do DIÁRIO, Fórum Madeira, Clube de Vídeo (Ribeira Brava), Tabacaria Becas (Machico), Casino da Madeira, à entrada do evento no Centro de Congressos da Madeira e ‘on-line’ em inicitivas.dnoticias.pt. Os assinantes do matutino têm um desconto de 5 euros sobre o valor de venda ao público.