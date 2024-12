Madeira termina Novembro com 6.797 desempregados registados

O desemprego registado na Região Autónoma da Madeira no final de Novembro ascendeu a 6.797 pessoas sem trabalho, uma quebra de 10% face a igual mês de 2023, mas um recuo quase insignificante face a Outubro deste ano (-0,1%), ou seja menos 7 pessoas, quando em relação ao ano passado foi de menos 761 pessoas sem trabalho.

Os dados divulgados hoje pelo IEFP revelam que a Madeira teve a maior quebra homóloga, superando as outras duas regiões que também viram diminuir o número de desempregados registados, Açores (-4,3%) e Algarve (-3,0%). Mas, também teve a única quebra mensal do país. A nível nacional há um aumento tanto mensal (+3,2%) como homólogo (+3,3%), totalizando 322.548 pessoas sem trabalho no final de Novembro de 2024.

Depois de 2 meses com aumento de desemprego registado na Madeira, esta redução em Novembro retoma o ciclo que vinha sendo bastante consistente ao longo deste ano, com 8 meses consecutivos no 'verde'.