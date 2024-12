Demência em foco no novo Espaço Geração Imaculado

O recém-inaugurado Espaço Geração Imaculado, da Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, vai arrancar o ano novo com um projecto relacionado com a demência.

Trata-se de atendimentos individualizados gratuitos para a comunidade na freguesia a cargo da delegação da Madeira da Associação Alzheimer Portugal, com o objectivo de esclarecer dúvidas sobre a demência, os cuidados e os serviços existentes. O projecto terá início a 10 de Janeiro e decorrerá semanalmente, às sextas-feiras, das 10 às 12h30.

O presidente da Junta de Freguesia, Pedro Araújo, reuniu-se, recentemente, com as psicólogas Lucília Nóbrega e Helena Catarina Andrade, para estabelecer os termos do apoio da instituição à divulgação do Projecto Rostos Madeira.

A Junta de Freguesia ajudará a promover o projecto de promoção de bem-estar e saúde para cuidadores de pessoas com demência, através de duas acções informativas na freguesia, a primeira em Janeiro, na Escola da APEL, e a segunda em Abril, na sede da instituição.

Pedro Araújo reforça o compromisso da junta com a inclusão e o bem-estar dos moradores, sublinhando que "estas iniciativas são um exemplo de como a colaboração interinstitucional pode responder a desafios sociais e de saúde".