PS-M acusa Albuquerque de boicotar obra do novo Hospital

Em nota enviada esta tarde à comunicação social, o Partido Socialista da Madeira acusa o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, de "mentir e de estar a boicotar a obra do novo Hospital para garantir a sua sobrevivência política".

Para o PS-M, é "vergonhosa a atitude do ainda líder do Governo Regional de parar a obra do Hospital Central e Universitário da Madeira, um projecto de enorme importância para a Região e para a população".

“É inadmissível que Miguel Albuquerque anuncie hoje que a obra do novo hospital vai ficar parada e que utilize o chumbo do Orçamento Regional como desculpa para paralisar a Região. Trata-se de uma decisão que em muito prejudica a Região, e que vem contrariar o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, que afirmou recentemente que o concurso para a terceira fase da obra do hospital seria lançado até ao final do ano”, afirma Paulo Cafôfo.

Acrescenta ainda que "é mentira que as obras do novo Hospital tenham de parar, pois, ao contrário do que diz Miguel Albuquerque, nada impede que o Governo Regional lance o procedimento da próxima fase de obra. A ideia de que a Região não avança sem Miguel Albuquerque é um embuste criado pelo próprio para garantir a sua sobrevivência política".



Para o PS-M esta atitude demonstra como Miguel Albuquerque mente e está disposto a utilizar os recursos que tem ao seu alcance para satisfazer os seus próprios interesses.