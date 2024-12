Alojamento Local em foco na conferência 'Pensar o Futuro'

O DIÁRIO retoma, esta tarde, o seu novo evento, ‘Pensar o Futuro’, que aborda cada concelho da Região de forma regular.

Esta iniciativa trata-se de uma abordagem que motiva um ciclo composto por várias conferências/debate, todas transmitidas na TSF e com reflexo no dnoticias.pt e na edição impressa do DIÁRIO, que têm como objectivo reflectir assuntos preponderantes em cada Município da Região, bem como definir estratégias globais e sectoriais sobre aspectos específicos de dimensão mais colectiva e pública.

Nesse sentido, o ‘Alojamento Local’ será o tema em análise desta terceira sessão, que acontece a partir das 14h30 na Sala da Assembleia Municipal, com a participação de Isabel Brazão, directora do Departamento de Economia, Turismo e Mercados da Câmara Municipal do Funchal, o presidente da Mesa da Secção de Alojamento Local da ACIF-CCIM, João Abel Lucas, o gestor hoteleiro André Barreto, entre muitos outros oradores que já confirmaram a sua inscrição.

À semelhança das anteriores sessões, que abordaram a Mobilidade e o Ruído na capital madeirense, a perspectiva é que a Assembleia Municipal volte a encher para abordar mais uma temática importante para a sociedade.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- Governo Regional lança campanha pelos direitos humanos dos imigrantes na Madeira;

- 6h00 - Missa do Parto, presidida por D. Nuno Brás, na Paróquia de Machico.

- 9h00 às 12h00 - Pilotos de rally Miguel Nunes, Artur Quintal e Ivo Sardinha fazem demonstração exclusiva dos carros de competição no Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, no Caminho da Penteada, Funchal;

- 9h30 - Jorge Carvalho, estará presente, na doação por parte da Associação de Pais e de Encarregados de Educação do Colégio de Santa Teresinha (APEE-CST), de um Desfibrilhador Automático Externo (DAE) a este estabelecimento de ensino.



- 10h00 - Reunião da Câmara Municipal de Santana;

- 10h00 - Cerimónia de assinatura de protocolo de cedência de viatura entre o Município de Santa Cruz e a Polícia de Segurança Pública, no salão nobre do edifício da Câmara Municipal de Santa Cruz;-

- 10h00 às 17h00 - Ireneu Cabral Barreto recebe para apresentação de cumprimentso de Boas Festas, as seguintes entidades:

10h00 - Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira;

11h00 - Comandante Operacional da Madeira;

12h00 - Presidente e os membros do XV Governo Regional;.

17h00 - Bispo do Funchal D. Nuno Brás;

10h30 - Eucaristia e lançamento do livro ‘Um voo de Águia, irmã Maria do Monte Pereira’, na Casa de Saúde Câmara Pestana;

11h30 - Câmara Municipal da Ribeira Brava promove convívio de Natal destinado à população sénior, no Pavilhão Desportivo da Serra de Água;

14h15 - Mega julgamento da rede de tráfico de droga e branqueamento de capitais, no Edíficio 2000;

14h30 - Conferência DIÁRIO e TSF-Madeira ‘Pensar o Futuro - Alojamento Local’, na sala de conferências da Assembleia Municipal;

15h00 - Bloco de Esquerda realiza conferência de imprensa, na sede do partido

16h00 - Cerimónia de inauguração do empreendimento de habitação ‘Residências Cortel’, com a presença de Miguel Albuquerque, na Travessa do Tanque, Funchal,

18h00 - Conservatório promove concertos de Natal ‘Natal no Palácio’, no Palácio de São Lourenço;

21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, com a participação de Cláudia Sardinha e Juliana Anjo, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira;

21h00 - ANSA/Orquestra Clássica da Madeira realiza concerto com o Trio de Sopros ‘Solistas OCM’, no Savoy Palace

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional dos Migrantes e Dia da Língua Árabe

- Este é o tricentésimo quinquagésimo terceiro dia do ano. Faltam 13 dias para o termo de 2024.

EFEMÉRIDES:

1878 - Desmoronamento da torre central do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

1892 - Estreia-se o bailado "Quebra-nozes", de Tchaikovsky, em São Petersburgo, Rússia.

1903 - O tratado assinado entre os Estados Unidos e o Panamá concede aos norte-americanos a posse perpétua da zona do canal, mediante o pagamento de uma renda anual.

1921 - A seleção portuguesa de futebol disputa o seu primeiro jogo. O encontro acontece num campo pelado, o antigo campo do Atlético de Madrid, onde a equipa das Quinas é batida pela "Hespanha". Os jogadores só chegam a casa no dia 21, no "rápido" que termina a viagem na estação de comboios de Santa Apolónia.

1941 - II Guerra Mundial. Tropas nazis alemãs retiram do norte de África.

1944 - Sai o primeiro número do matutino francês Le Monde, com a data do dia seguinte, 19 de dezembro.

1949 - É colocada a primeira pedra para a construção do Santuário Nacional de Cristo Rei, em Almada.

1956 - O Japão é admitido nas Nações Unidas (ONU).

1957 - Entra em funcionamento a primeira central nuclear civil para fornecimento de energia, em Shippingport, na Pensilvânia, Estados Unidos.

1969 - É abolida a pena de morte, no Reino Unido, pelo Parlamento britânico.

1970 - Entra em vigor a Lei do divórcio, em Itália, sob a oposição da Igreja Católica.

1977 - Entram em funcionamento as comunicações via satélite entre Portugal continental e o arquipélago dos Açores.

1990 - O Presidente iraquiano, Saddam Hussein, exclui qualquer hipótese de negociações com os Estados Unidos sobre a aplicação das resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU).

2004 - A Nova Concordata que define as relações entre Portugal e Santa Sé entra em vigor, após cerimónia em Lisboa com representantes do Governo e do Vaticano. Das novas normas destaca-se o fim da isenção fiscal das actividades fora da acção pastoral, como no caso dos padres professores da disciplina de Religião e Moral, que passarão a pagar IRS, e as casas religiosas com equipamentos hoteleiros, nomeadamente em Fátima, sujeitas a IRC. A Concordata reconhece ainda a especificidade da Universidade Católica Portuguesa e, em relação ao casamento, a sua nulidade determinada pelo tribunal eclesiástico terá valor civil após a revisão da sentença pelos tribunais portugueses e de acordo com as regras processuais portuguesas.

2006 - O italiano Fábio Cannavaro é eleito o melhor jogador do Mundo em 2006 pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

2012 - A rainha Isabel II de Inglaterra assiste, em Downing Street, ao primeiro conselho de ministros em 60 anos de reinado, momento que ocorre por ocasião das comemorações do Jubileu de Diamante da monarca britânica.

2013 - Os ministros das Finanças da União Europeia chegam a acordo sobre a união bancária, destinada a evitar uma nova crise na zona euro.

2015 - A Assembleia da República aprova a adoção por casais do mesmo sexo com os votos favoráveis da maioria de esquerda e de 17 deputados do PSD, tendo o líder social-democrata, Pedro Passos Coelho, votado contra.

2017 - Os Estados Unidos vetam uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) que condena o reconhecimento de Jerusalém como a capital do estado de Israel.

2022 - A Argentina conquista pela terceira vez o Mundial de futebol, repetindo 1978 e 1986, ao vencer a França por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após 3-3 nos 120 minutos, em Lusail, no Qatar.

- O argentino Lionel Messi torna-se o primeiro jogador a somar um segundo troféu de melhor jogador do Mundial, ao ser eleito 'Bola de Ouro' da edição de 2022, repetindo 2014.

2023 - O Vaticano autoriza oficialmente a bênção dos casais do mesmo sexo, "em situação irregular" para a Igreja, mantendo a oposição ao casamento homossexual. Esta benção não "será realizada ao mesmo tempo que os ritos civis de união, nem mesmo em relação a eles", refere no documento o Dicastério para a Doutrina da Fé, órgão da Santa Sé, aprovado pelo Papa Francisco.

