Para já, não tem chovido com muita intensidade, pelo que apesar de ser uma segunda-feira, o período de férias natalícias leva muito menos gente a sair de casa de manhã. Por isso o trânsito hoje apresenta-se muito calmo.

Sem congestionamentos, mas com alguma cautela, os condutores devem procurar uma condução segura e defensiva para evitar males maiores. Na Via Rápida circula-se com normalidade a estas horas.