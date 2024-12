'Ciclistas' enchem Mercado dos Lavradores

Na antecâmara da Noite do Mercado, dezenas de ciclistas - passageiros de navio de cruzeiro atracado ao Porto do Funchal - enchem', neste final de tarde 'primaveril' o Mercado dos Lavradores.

Dezenas de bicicletas - e outros tantos 'ciclistas' contribuem para a azáfama que se vive dentro e fora do Mercado. Enquanto muitos locais fazem as compras de 'última hora' nas bancas de hortofruticolas, outros, os comerciantes ambulantes, ultimam os preparativos para o que se espera seja mais uma grande Noite do Mercado.