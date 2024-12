PSP distribuiu cabazes alimentares a 48 idosos na Madeira

Este ano, o Comando Regional da PSP associou-se ao Pingo Doce na distribuição de cabazes alimentares a idosos, no âmbito do programa de proximidade ‘Apoio 65- Idosos em Segurança”. Um programa que “promove a acção policial junto da população idosa num contexto preventivo, sendo efectivada através do reforço do policiamento dos locais habitualmente frequentados por idosos, acções de sensibilização e visitas domiciliárias”.

Assim, três equipas conjuntas da PSP e o Pingo Doce deram esta prenda a 48 pessoas, ajudando-as a passar melhor esta quadra festiva.

Foram distribuídos cabazes nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Calheta, Camacha e de Santana.

O Comando Regional da PSP agradece “a responsabilidade social das empresas que participam activamente para combater o isolamento dos idosos, favorecendo o seu acompanhamento”.