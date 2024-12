Muitos idosos madeirenses ainda não levantaram os passes que serão obrigatórios a 15 de Janeiro

A partir de 15 de Janeiro de 2025 não será possível viajar nos autocarros da rede regional SIGA sem um título de transporte válido. Assim, quem não tiver o passe terá de adquirir um bilhete a bordo. Já foram emitidos novos passes GIRO para grande parte do universo dos cartões antigos que se encontram em circulação. No entanto, “uma percentagem elevada dos passes +65 [de idosos]” ainda não foi recolhida pelos seus titulares, apesar desses passes estarem disponíveis para levantamento. A questão está a preocupar a Direcção Regional dos Transportes e Mobilidade Terrestre, que hoje emitiu uma nota a alertar para esta situação.

Os passes estiveram disponíveis para entrega desde o dia 4 de Dezembro em diversos locais, mas desde ontem que apenas podem ser levantados em determinados pontos, designadamente no balcão da ‘Horários do Funchal’ no Quiosque da Marina, localizado na Avenida do Mar, lado sul. No Espaço Cidadão da Loja do Cidadão do Funchal, a entrega dos passes +65 é possível no dia 23 de Dezembro (segunda-feira) entre as 08h30 e as 13h00 e entre os dias 27 e 30 de dezembro entre as 10h00 e as 17h00. Quanto às pessoas que entregaram o formulário do passe na Casa do Povo de Santa Maria Maior, a entrega dos passes +65 pode ainda ser efectuada no dia 27 de dezembro e posteriormente a partir de 2 de janeiro de 2025 nas instalações da Direcção Regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre na Rua do Seminário, nos dias úteis das 09h00 às 16h00.

De resto, esta situação aplica-se também aos passes 4_23 para os estudantes. Neste sentido, os alunos devem verificar se o seu passe possui alguma anomalia, ou seja, se não é lido na consola de bordo dos autocarros quando surge um indicador sonoro e vermelho no visor. No caso do “Passe Social 4_23” é entregue o talão de carregamento ao cliente, que deve conservá-lo e apresentar ao motorista no caso de cartão danificado. Em alternativa, para os alunos até aos 23 anos, poderá ser solicitado uma guia provisória com validade máxima até 14 de Janeiro, através do site SIGA, devendo, contudo, tratar logo da substituição do passe junto do operador da sua área de residência.

No caso dos vários tipos de passes gratuitos que se apresentem danificados, o cliente deve dirigir-se ao operador da sua área de residência com o seu cartão danificado e solicitar a emissão do novo cartão na hora. Visto que, por agora, os carregamentos dos títulos mensais apenas podem ser realizados nos balcões de atendimento dos operadores, o Governo Regional recomenda a todos os passageiros que, sempre que possível, antecipem o carregamento do seu passe, não deixando para o final do mês, evitando assim as filas de espera. O carregamento para o mês de Janeiro de 2025 encontra-se aberto desde o dia de ontem.

Atendendo à época festiva em que nos encontramos, existem alguns condicionalismos no horário de atendimento dos vários operadores, razão pela qual é aconselhada a consulta prévia dos horários atualizados em https://siga.madeira.gov.pt/pontosvenda .

Recomenda ainda que os passageiros utilizem preferencialmente os balcões dos operadores que servem a sua área de residência, minimizando, assim, a concentração excessiva de utilizadores nos mesmos locais.

Nos próximos dias, e de modo a minimizar os constrangimentos que possam resultar do elevado afluxo de clientes, será dada prioridade ao carregamento dos títulos de transporte, podendo ser interrompido o processo de receção dos formulários nas lojas físicas.

Será possível, contudo, continuar a solicitar os novos passes online, acedendo a https://siga.madeira.gov.pt/troca_passe e seguindo os vários passos indicados. Esta opção está já disponível para todos os passes, com excepção do Passe Social Reformado 0, I e II/Invalidez 0, I e II.