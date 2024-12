Banco Alimentar reforça que azeite é um dos produtos de maior necessidade

Em nota enviada à comunicação social, o Banco Alimentar Contra a Fome Madeira reforça que, nos últimos dias, o azeite tem sido um dos produtos de maior necessidade.

Quem pretende fazer uma doação online poderá entrar no site www.alimentestaideia.pt.

No caso de doações monetárias, os dados para transferência encontram-se disponíveis aqui: https://www.bancoalimentar.pt/bancos/madeira/.

Por fim, para outras formas de apoio, o Banco Alimentar está disponível através dos seguintes contactos: email: [email protected] e telemóvel: 967 583 368.

Apesar de nesta quadra muitas Instituições encerrarem as suas actividades reabrindo em Janeiro, o Banco Alimentar da Madeira vai continuar activo, através de uma estrutura especial de recolha de excedentes alimentares, com o apoio das instituições parceiras, para garantir que os bens essenciais chegam a quem mais precisa.

Assim, estarão no terreno, 8 instituições parceiras do Banco alimentar a realizar as recolhas diárias de excedentes em 6 supermercados, entre os dias 23 a 27 e também no dia 30, distribuindo os alimentos pelas pessoas e famílias de diferentes zonas de intervenção.

O Banco Alimentar terá uma equipa de prevenção nos dias 27 e 30 de Dezembro, disponível para responder a eventuais donativos significativos de excedentes alimentares por parte de empresas. Para assegurar a recepção e distribuição célere destes bens, encontram-se também mobilizadas outras 10 instituições parceiras.