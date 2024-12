Escola de Machico angaria 600 quilos para cabazes de Natal

Nas duas últimas semanas antes da interrupção de Natal, a Escola Básica e Secundária de Machico organizou mais uma edição da iniciativa solidária 'Um Cabaz por Turma'. Graças à participação de alunos, professores e funcionários, foram angariados cerca de 600 quilos de alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal. Estes bens foram distribuídos por 33 cabazes, que serão entregues a famílias carenciadas do concelho de Machico.

"Com esta iniciativa, a escola pretende fomentar na comunidade educativa o espírito de cidadania, partilha e solidariedade, contribuindo para que as famílias mais vulneráveis possam ter um Natal mais feliz e digno", refere uma nota enviada pela escola.

Neste sentido, o estabelecimento de ensino "agradece o apoio da Associação Machico XXI, da Empresa de Cervejas da Madeira e dos Hipermercados Pingo Doce, que mais uma vez se associaram a esta nobre causa".

No dia 17 de Dezembro, a Escola de Machico transformou-se num palco de emoções e talentos com a tradicional Festa de Natal, subordinada ao tema 'Epopeia dos Sentidos'. Inspirado no quingentésimo aniversário de Luís Vaz de Camões.

O evento contou com a apresentação dos alunos finalistas Linda e Jaime, que conduziram o público por uma jornada repleta de música, dança e momentos memoráveis. Desde a abertura, com um medley de clássicos de Natal interpretado pelo Clube de Cordofones, até ao emocionante final com a Orquestra Ligeira da Banda de Machico, a Banda Rock e o Clube de Dança, cada apresentação foi fantástica.

A temática da 'Epopeia dos Sentidos' proporcionou um fio condutor para as diversas actuações, que exploraram desde a alegria e a esperança do Natal até à reflexão sobre temas mais profundos como a identidade, o amor e a busca pela paz mundial. A dança, a música e a interpretação dos alunos transportaram o público para um universo mágico, onde a inspiração de Camões se entrelaçou com a contemporaneidade.

A festa, que continuou na parte da tarde com um torneio interturmas de voleibol e futebol foi "um verdadeiro sucesso, demonstrando o talento e a dedicação dos alunos, professores e funcionários da Escola nesta actividade. A união de diferentes culturas, representadas pelos 24 países de origem dos atuais estudantes, com a decoração realizada pelos Clube de Expressão Plástica, tornou a celebração ainda mais especial", remata nota enviada.