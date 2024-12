PS tem como prioridade "resolver o problema da habitação, quando formar Governo"

O líder do PS-Madeira garantiu hoje, em Machico, que "resolver o problema da habitação é uma prioridade" dos socialistas, "quando formar Governo", tendo Paulo Cafôfo apontado como "uma das soluções o aumento da construção de habitação pública", lê-se numa nota de imprensa a propósito de declarações durante a cerimónia de tomada de posse da Concelhia do PS-Machico.

O dirigente, que se prepara para mais umas eleições, sublinhou que "o problema da habitação na Madeira é mais grave do que noutras regiões do nosso país", esclarecendo que "a Madeira é atualmente a segunda Região do país com mais habitações sobrelotadas", tal como noticiou hoje em manchete o DIÁRIO. "Na nossa Região, uma em cada cinco famílias madeirenses vive em casas sobrelotadas, ou seja, em casas cuja tipologia não é adequada ao número de pessoas que lá vivem. Em seis anos, a Madeira duplicou o número de casas sobrelotadas, o que demonstra a gravidade do problema da habitação na Região, adensado pelo número de pessoas que vive em casas sem condições de habitabilidade e de pessoas sem abrigo", frisou, citando a notícia.

Por isso, o líder socialista apontou que "a solução passa por termos mais habitação pública, o Governo tem de construir mais casas", acredita. E questionou: "Mas o que tem feito este Governo Regional? Tem sido incompetente, porque nem com o dinheiro do Governo do Partido Socialista, liderado por António Costa, e nem com o dinheiro do PRR tem conseguido construir as casas com as quais se comprometeu. Das casas previstas no início do ano, vão ser construídas menos 300 casas."

Paulo Cafôfo "reiterou ainda a importância dos programas de apoio à renda reduzida, apoio à aquisição de habitação e à recuperação de habitações, e apoios ao arrendamento", frisando que, de modo a concretizar todas estas medidas, "o Partido Socialista considera que o Governo Regional deveria investir 800 milhões de euros na construção massiva de casas para dar resposta às necessidades da população. Recorde-se que a Autoridade Tributária está a reaver verbas, no valor de 800 milhões de euros, provenientes de apoios ilegais que tinham sido concedidos a empresas da zona franca e que poderão ser utilizados para resolver o problema da habitação", propõe.