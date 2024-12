Diz a manchete da edição impressa do DIÁRIO deste domingo que 97% dos condutores testados acusaram excesso de álcool, e que, nos primeiros 10 meses do ano, a PSP apanhou mais de 12 mil condutores na estrada através do teste do balão. Um valor alto, que merece reflexão, sobretudo numa altura do ano marcada por excessos.

Não há uma quantidade ideal de consumo de bebidas alcoólica, mas há recomendações que podem ser seguidas, a começar com a mais conhecida: Se conduzir, não beba.

O consumo de álcool não deve ser demonizado, sendo que é possível beber, até diariamente, sem que isso constitua um problema. Contudo, convém estar ciente dos limites e do que representa beber com moderação, de forma responsável. É preciso ter em conta que existem diferentes directrizes para diferentes tipos de pessoa.

O consumo excessivo de álcool aumento o risco de várias doenças, como o cancro, as doenças do fígado, cardiovasculares, neurológicas, psiquiátricas. Quanto mais se bebe ao longo do tempo, maior é o risco de o consumidor vir a ter problemas.

“Não há uma quantidade ideal no que toca ao consumo de bebidas alcoólicas”, diz o médico Tiago Marques Ribeiro, num artigo para a secção ‘Bem-Estar e Vida Saudável’ do site do Hospital da Luz. Regra geral, o ideal será, sempre, reservar o álcool para ocasiões especiais e, mesmo assim, beber moderadamente.

Num episódio esporádico, o consumo de álcool não deve exceder os 40g (4 bebidas padrão*) nas mulheres e 50g (5 bebidas padrão) nos homens. Ainda assim, a dose máxima recomendada para um adulto saudável é ainda inferior. Qualquer consumo acima destas doses é considerado excessivo.

Para os homens entre os 18 e os 64 anos, o aconselhável é duas bebidas padrão ou 20g de álcool puro por dia, não ultrapassando 14 bebidas padrão por semana. Para maiores de 65 anos aconselha-se uma bebida padrão ou 10g de álcool puro por dia, não ultrapassando sete bebidas padrão por semana. Já para as mulheres a recomendação é sempre uma bebida padrão ou 10g de álcool puro por dia, não ultrapassando 7 bebidas padrão por semana.

Nunca é demais lembrar que beber álcool, independentemente da quantidade, é sempre considerado excessivo quando se trata de grávidas e mulheres a amamentar, crianças e adolescentes, pessoas com dependência de álcool, e pessoas com qualquer doença ou a fazer medicação que contraindique o consumo de álcool. Repetir, também: Se conduzir, não beba.

Moderação e equilíbrio

A Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF) alertou para os potenciais riscos de comportamentos excessivos na época natalícia, destacando a importância de manter a moderação e o equilíbrio também no consumo de álcool.

O fígado é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo e desempenha inúmeras funções essenciais. Apesar da sua incrível capacidade de regeneração, o fígado não é invulnerável. Quando sujeito a agressões constantes, como o consumo excessivo de álcool e alimentos ricos em gordura e açúcar, pode desenvolver inflamação e doenças crónicas. APEF

O álcool é metabolizado principalmente pelo fígado, o que faz com que seja o órgão mais afectado pelos excessos. Pode levar a um quadro de esteatose hepática (fígado gordo), bem como a doenças mais graves, como hepatite alcoólica, cirrose e até cancro do fígado. A resposta está no equilíbrio e na moderação, fazer escolhas conscientes e estar atento aos sinais do corpo. Evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas é fundamental e optar por doses pequenas e intercalá-las com água pode ajudar a reduzir o impacto no fígado.

É importante lembrar que o fígado não dá sinais de alarme imediatos, e os danos podem estar a ocorrer de forma silenciosa. Deve fazer uma avaliação regular do seu estado de saúde, pelo menos anualmente. E se sentir fadiga extrema, dores abdominais ou náuseas frequentes após excessos alimentares ou consumo de álcool, deve consultar o seu médico. A prevenção é a melhor estratégia para evitar complicações hepáticas a longo prazo. APEF

* Bebida padrão

Bebida padrão é o volume de bebida que contém 10 gramas de álcool. É definida com base na quantidade de álcool puro fixa de 10 gramas e não no volume, tendo em conta que este varia de bebida para bebidas. Por exemplo, considerando a capacidade média dos copos e o teor de álcool médio das bebidas, um copo de vinho de 100mL, ou uma imperial num copo de 200mL equivalem a uma bebida padrão. Uma bebida destilada, servida num copo de 50mL, equivale a duas bebidas padrão.

Para saber a quantidade de álcool puro que é ingerida multiplica-se o volume de bebida ingerido em mililitros (mL), pelo teor alcoólico da bebida e por 0,79 que é a densidade do álcool, e divide-se o valor obtido por 100.

Álcool ingerido (g) = volume de bebida (mL) x teor de álcool da bebida x 0,79 / 100

Pedir ajuda

Beber em excesso constitui um problema de saúde, pelo que procurar ajuda médica é um passo decisivo para resolver problemas relacionado com álcool. Marque uma consulta de Medicina Geral e Familiar se acha que bebe mais do que é aconselhável, se tende a precisar de beber mais para obter os mesmos efeitos, se sente necessidade de beber e dificuldade em parar, ou, simplesmente, para esclarecer questões que existam sobre este tema.