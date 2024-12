O movimento no aeroporto da Madeira tende a normalizar-se depois de, no dia de ontem, mais de 3 dezenas de voos terem sido cancelados devido ao vento. Há, contudo, nove voos cancelados e três divergidos desde a meia-noite.

Entre as 00h00 e as 9h30, sete voos aterraram até meio da manhã de hoje, entre os quais o aparelho da Binter, proveniente do Porto Santo.

Porém, divergiram os voos da Tuifly proveniente de Hannover que deveria aterrar às 10h30, o mesmo acontecendo com o TP 1685, operado pela TAP, proveniente de Lisboa, cuja chegada estava prevista para as 9h15, e o voo da Eurowings, proveniente de Cologne Bonn (previsto para as 9h20).

Devido aos constrangimentos no aeroporto, foram já cancelados mais três chegadas e três partidas que estavam agendadas para este domingo.

A rajada máxima registada pela estação do IPMA em Santa Cruz atingiu os 86 km/h (00h10). O movimento aéreo está a ser condicionado pelo vento forte com rajadas que podem atingir os 75 km/h na costa sul da ilha da Madeira, estando em vigor um aviso amarelo.

Aviões novamente 'às voltas' para aterrar na Madeira O vento não dá tréguas e continua a efectar a operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.