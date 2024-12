Chefe da polícia de Nova Iorque demite-se face a acusações de assédio e abusos sexuais

O chefe da polícia de Nova Iorque, Jeffrey Maddrey, demitiu-se depois de ter sido acusado de exigir sexo a uma subordinada em troca de oportunidades de ganhar dinheiro extra, anunciou ontem o departamento.

Maddrey, o oficial mais graduado da polícia de Nova Iorque, apresentou a demissão na sexta-feira à noite à comissária da polícia de Nova Iorque, Jessica Tisch, que a aceitou na mesma altura.

"A polícia de Nova Iorque leva a sério todas as alegações de má conduta sexual e investigará este assunto na íntegra", é referido num comunicado.

John Chell, chefe de patrulha do departamento, assumirá o cargo de chefe de polícia interino, segundo o comunicado.

O jornal New York Post publicou no sábado uma entrevista exclusiva com a tenente Quathisha Epps, que alega que Maddrey se aproveitou da sua posição para a obrigar a ter relações sexuais na sede da polícia em troca de pagamento de horas extraordinárias.

Segundo Epps, quando ela recusou as ordens do chefe da polícia, este retaliou e abriu uma investigação contra a tenente, alegando que estava a abusar das horas extraordinárias.

O New York Times relata que outra funcionária, a capitã Gabrielle Walls, disse numa entrevista que Maddrey fez repetidos avanços sexuais em relação a ela e que teve de se esconder dele várias vezes no seu gabinete.