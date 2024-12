Antigo líder do PS Madeira critica militantes contestatários em praça pública

O antigo líder do PS Madeira, Sérgio Gonçalves, criticou esta terça-feira, 18 de Dezembro, os militantes que ao invés de recorrerem às comissões políticas do partido para manifestarem as suas opiniões, recorrem à comunicação social ou às redes sociais.

Em entrevista ao DIÁRIO, realizada em Estrasburgo, o socialista frisa a sua posição de que "as questões estratégicas do partido devem ser discutidas em sede própria, não em praça pública".

Questionado sobre se adoptaria a mesma postura do actual líder do PS Madeira, Sérgio Gonçalves sai em defesa de Paulo Cafôfo, lembrando que o presidente socialista "tem a total legitimidade para definir a sua estratégia".

"O presidente do partido foi eleito em eleições internas, foi aprovada uma Moção de Estratégia Global em congresso e, portanto, tem toda a legitimidade para tomar essas decisões", atira.

O antigo líder socialista recusa ainda comparar as direcções porque "a conjuntura é totalmente diferente".

Em 2023, nós não tínhamos um governo com vários arguidos, liderado por um presidente que foi também constituído arguido e, portanto, é uma conjuntura política completamente diferente, é natural que as estratégias sejam diferentes. Como já disse anteriormente, a minha posição sobre a discussão da estratégia, remeto, naturalmente, para as comissões políticas, onde dou sempre a minha opinião, não o fazendo na comunicação social ou em artigos de opinião. Sérgio Gonçalves