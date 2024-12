PS diz ser falso quando Albuquerque alega que Madeira ficará paralisada com chumbo do Orçamento

O presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, disse ser falso e “politicamente criminoso” o que tem vindo a ser dito por Miguel Albuquerque de que a Madeira ficará paralisada com o chumbo do Orçamento para 2025.

As grandes obras públicas, como o novo hospital universitário do Funchal ou o centro de saúde do Porto Santo, a subida do salário mínimo, as actualizações dos rendimentos dos funcionários públicos estão garantidas para 2025, referiu o socialista, esta sexta-feira, 20 de Dezembro.

Em conferência de imprensa no Funchal, o líder socialista afirmou que “Miguel Albuquerque mente e mente só para proveito próprio, estando disposto a sabotar e a parar a Região, tendo em conta proveitos eleitorais ou tentar a sua sobrevivência política.”

Paulo Cafôfo sublinhou inúmeros exemplos das mentiras que intencionalmente têm vindo a ser ditas pelo ainda líder do Governo Regional.

“Temos o orçamento chumbado para 2025. Mas isso não implica de maneira nenhuma a paralisação da região, ou muito menos da componente da execução dos fundos europeus e do PRR”, reforça Cafôfo, referindo que está prevista uma excepcionalidade no que diz respeito às questões orçamentais.

Por outro lado, conforme acrescenta o socialista, os duodécimos garantem que o governo pode utilizar mensalmente todas as verbas que estavam orçamentadas em 2024.

“E isto significa que, se o orçamento de 2024 – como disseram –, era um excelente orçamento, continuará a ser bom em 2025, porque essas verbas vão poder ser utilizadas”, explicou Paulo Cafôfo.

Assim, e conforme revelou, até à aprovação do novo orçamento, é possível utilizar os 4,8 milhões de euros de verbas inscritas em 2024 para a construção do centro de saúde do Porto Santo.

“Mas a obra não para. Tal como é mentira que as obras do Hospital Central Universitário da Madeira vão parar. É inqualificável quando se afirma uma coisa com a gravidade desta”, acusou o presidente do PS-M.

Paulo Cafôfo recordou que este empreendimento é uma obra de claro interesse público, financiada em 50% por ação do governo da República do Partido Socialista, e cujo concurso deveria ter avançado até ao final do corrente ano, segundo disse o secretário-regional das Infraestruturas. Logo, referiu o dirigente socialista, “se não lançou é por incompetência clara do Governo Regional, que já o poderia ter feito”.

Por outro lado, disse o presidente do PS-M, são muitas as situações de dificuldade vividas na actualidade por “incompetência do Governo Regional”, apesar de ter em mãos um orçamento aprovado para a região em 2024. Desde a falta de medicamentos e adiamento de tratamentos no hospital por atraso nos pagamentos a fornecedores, aos já mais de quatro meses em atraso nas transferências para as casas de saúde mental da região, até às 300 habitações que deveriam ter sido construídas ao abrigo do PRR e que não foram.

“Estes são só alguns exemplos, não tem a ver com orçamento. O orçamento de 2024 está aprovado, tem a ver com a incompetência deste Governo, que está mais preocupado em gerir os seus casos judiciais do que em gerir a vida das pessoas, nomeadamente em governar bem”, afirmou Paulo Cafôfo, recordando também que este é um executivo que tem gasto onde não deve, como nos 33 milhões de euros em média gastos em cargos em nomeações por ano.

Quando é um Governo que gasta onde não deve e só para satisfazer as suas clientelas e não para satisfazer os interesses da população em áreas tão fundamentais como a saúde e a habitação, é um Governo que não serve a Madeira”. Paulo Cafôfo

O PS Madeira está preparado para, com competência e conhecimento técnico, construir um programa eleitoral que resolva os problemas dos madeirenses e porto-santenses.

“Está na hora de dar a volta à Madeira”, conclui Paulo Cafôfo.