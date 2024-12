Clube Naval do Funchal tem 23 atletas a disputar campeonato nacional de natação no Algarve

O Clube Naval do Funchal marca presença no Campeonato Nacional de Clubes da 1.ª Divisão, que se disputa hoje e amanhã na cidade algarvia de Albufeira. A competição reúne atletas dos 15 melhores clubes do país, nos sectores masculino e feminino, destacando-se como uma das mais importantes provas do calendário nacional de natação.

Em nota de imprensa, o clube madeirense avança a constituição da equipa madeirense. No sector feminino, marma presença: Leonor Neto, Madalena Brito, Maria Pessanha, Matilde Andrade, Matilde Pereira, Pauline Ringue, Rafaela Costa, Sofia Gomes, Susana Gomes, Vanessa Sá e Vera Jesus. Já no sector masculino, é esta a formação: Diogo Fernandes, Francisco Miranda, João Almeida, João Padrela, João Rodrigues, Lorenzo Zagli, Martim Fernandes, Pedro Pita, Ruben Chiostri, Sérgio Abreu, Tiago Neves e Tomás Gonçalves.

Os treinadores Elmano Freitas, João Pedro Vieira e Filipe Andrade acompanham a equipa.