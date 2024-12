Uma em cada cinco famílias vive numa casa sobrelotada Habitações desadequadas ao número do agregado familiar mais do que duplicaram em seis anos e o problema agravou-se com a pandemia. Avaliação bancária de imóveis atinge novo máximo. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 21 de Dezembro.

Outros destaques:

Natal mais mágico 400 crianças de cinco instituições encantadas com a ida ao Circo Mundial, uma iniciativa solidária da Secretaria da Inclusão e do DIÁRIO, com o apoio de seis empresas parceiras;

Data das eleições sem margem para ‘directas’ Albuquerque ‘reconduziu’ deputados do PSD no almoço de Natal;

Sunstone regista o 9.º navio na Madeira

E, por fim, Fiscalização atira ramagens de Natal ao lixo.

