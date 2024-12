Nem um em cada 4 projectos de habitação é construção nova

Bom dia . Estas são as principais notícias nas primeiras páginas dos jornais nacionais publicados hoje, segunda-feira, 16 de Dezembro de 2024.

No Correio da Manhã:

- "Drama na Maia. Donos de lar burlam idosos doentes"

- "AVS 1 Benfica 1. Dois pontos a voar"

- "Quarta-feira é dia de Taça. Sporting prepara acerto de contas com Santa Clara"

- "FC Porto-E. Amadora. Dragões querem mandar no Estrela"

- "Obras sem visto do tribunal. Aumenta risco de fraudes nos fundos europeus"

- "6 membros do PCC. 'Secretas' travam fuga de reclusos perigosos"

- "Morte de Claudisabel. Condutor confessa que bebeu do almoço à meia-noite"

- "Ensina matemática. Explicador pedófilo volta a abusar"

- "Mistério. Drones à solta nos céus da América"

- "Milhões em arte. Juiz quer voltar a avaliar quadros de Joe Berardo"

No Público:

- "Só 24% dos projectos para resolver crise habitacional são construção nova"

- "Banca. Câmaras e Juntas gastam milhares de euros para terem caixas multibanco"

- "Congresso do PCP. Paulo Raimundo quer envolver independentes nas autárquicas"

- "Denúncia investigada. Plano de fuga deixou prisão de Coimbra em alerta máximo"

- "I Liga. Benfica trava a fundo nas Aves e cede terreno na luta pelo título"

- "Antiquários. Com estas terrinas era ainda maior a festa à mesa - 21 anos a reunir peças raras de porcelana"

- "Marcel Dirsus. A queda de Assad vista pelo autor de 'Como caem os Tiranos'"

- "Ranking de cientistas. Portuguesas na lista das melhores do mundo de 2024"

No Jornal de Notícias:

- "Atropelamentos com fuga fazem mais de 450 vítimas por ano"

- "AVS 1-1 Benfica. Navegar à vista"

- "FC Porto. Vítor Bruno ataca árbitros: 'É demasiado evidente'"

- "Federação. Proença avança depois de amanhã"

- "Câmaras proíbem adoção de animais na época do Natal"

- "Justiça. Mãe acusa ex-marido de ensinar os filhos a roubar"

- "Saúde. Funcionários das ARS longe de hospitais e centros de saúde"

- "S. J. Madeira. Projeto leva idosos pela primeira vez ao dentista"

- "Coimbra. Telefonema anónimo trava evasão de reclusos"

- "IRS. Saiba como ainda pode fazer crescer o reembolso"

No Diário de Notícias:

- "Exportação de vinho registou em outubro o melhor mês de sempre"

- "Europa abre caça aos lobos. Medida é 'política' e não considera 'questões científicas'"

- "Educação. Há mais de uma década que não se reformavam tantos professores"

- "Futebol. Benfica escorrega na Vila das Aves (1-1) e garante que o Sporting passa o Natal na liderança"

- "França. Novo primeiro-ministro ausculta partidos antes de anunciar composição do Governo"

- "Autárquicas. Saída de autarcas aumenta dúvidas nos principais duelos entre PSD e PS"

- "Congresso. Líder do PCP quer apoios para 'convergência' que trave as 'forças reacionárias'"

No Negócios:

- "Conversa Capital. António Saraiva: 'Novo Banco devia ir para capital português'"

- "Natal e Ano Novo esgotam reservas de hotéis e viagens"

- "IRS vale 80% da subida de rendimento dada pelo Orçamento"

- "Peso de mulheres na gestão de empresas pouco mudou em duas décadas"

- "Trump e Powell ajudam, mas são as 'big tech' a catapultar o Nasdaq"

- "Investidor privado. Dos vinhos às Vespas: as montras da época nos bancos"

No Jornal Económico:

- "Servdebt tem seis candidatos à compra da carteira de malparado de 1.350 milhões"

- "Porto e Lisboa no top-15 mundial da valorização imobiliária"

- "Activobank aumenta custos dos cheques em 2025"

- "Sandra Fazenda Almeida, diretora executiva da APDC. Estratégia Digital Nacional é um 'grande desafio coletivo'"

- "Cristina Rodrigues [managing director da Capgemini] é poderosas nos negócios no ranking da Forbes Portugal"

- "Novos rótulos com impacto de 10 milhões de euros no mercado das tintas"

- "Centeno alerta para 'risco de incumprimento das regras europeias'"

- "Vendas de Bíblias sobem nos EUA e Portugal"

- "Macron nomeia centrista François Bayrou como novo primeiro-ministro de França"

No Record:

- "AVS SAD 1-1 Benfica. Balde de águia fria. Encarnados sem chama consentem empate nos últimos segundos"

- "Sporting. Gyokeres na galeria dos notáveis. 61 golos no ano civil"

- "Sporting. Ingleses e alemães perguntam por Trincão"

- "FC Porto-E. Amadora. 'Ganhar ou ganhar', treinador dá receita para hoje"

- "Vítor Bruno aponta o dedo às arbitragens: 'Critérios diferentes incomodam'"

- "Inglaterra. Man. City 1-2 Man. United. Rúben volta a derrotar Pep"

- "Taça da Liga feminina. Benfica 2-0 Marítimo. Sporting 3-1 Valadares. Grandes em vantagem"

- "Rosa Mota bate recorde do mundo. Lenda do atletismo melhora registo do escalão +65"

No O Jogo:

- "Aves SAD 1-1 Benfica. Prenda fugiu do sapatinho. Empate avense nos descontos complica objetivo de liderança das águias no Natal"

- "FC Porto - E. Amadora. 'Evidente, estranho e mau para o futebol'. Incongruência. Vítor Bruno critica diferentes critérios nas arbitragens"

- "Braga - Famalicão. Após picardia entre ambos Bruma e Niakaté chamados. Carvalhal está indisponível para o Al Shabab"

- "Rio Ave - V. Guimarães. Consistência, pede Rui Borges. Técnico alerta para dificuldades"

- "Internacional. Man. City - Man. United [1-2]. Bruno marca e Rúben volta a bater Guardiola"

- "Arouca 1-0 Santa Clara"

- "Estoril 0-2 Casa Pia"

- "Sporting. Abel Ferreira sondado. Desejado caso saia João Pereira, mas cláusula de rescisão pode ser obstáculo"

E no A Bola:

- "Aves SAD 1-1 Benfica. Não há bem que nunca acabe. Benfica escorrega pela primeira vez com Bruno Lage"

- "FC Porto - E. Amadora. 'Devíamos estar no topo da classificação' - Vítor Bruno"

- "Sporting. João Pereira continua sob pressão"

- "FPF. Proença anuncia na quarta-feira aos clubes que vai avançar"

- "Manchester City 1-2 Manchester United. Ruben Amorim volta a vencer Guardiola. Com reviravolta em 115 segundos, entre os 88' e os 90'"