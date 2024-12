Parlamento autoriza Carlos Pereira (PS) a depor como testemunha no Tribunal do Funchal

A Assembleia da República decidiu hoje, por unanimidade, autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do deputado socialista Carlos Pereira para prestar depoimento, por escrito, num processo que corre no Tribunal Judicial da Madeira.

Este parecer foi em primeira instância aprovado em recente reunião da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, num caso em que Carlos Pereira é testemunha de um diferendo envolvendo docentes da Universidade da Madeira.

Carlos Pereira é coordenador da bancada socialista na Comissão de Orçamento e Finanças, desempenhou funções de vice-presidente no Grupo Parlamentar do PS, tutelando a área da economia, e foi eleito deputado pelo círculo de Lisboa nas últimas legislativas em março passado.

Licenciado em economia, Carlos Pereira, entre outubro de 2015 e as eleições legislativas de 2022, tinha sido sempre eleito deputado pelo círculo da Madeira.

No plano político, entre outras funções, Carlos Pereira foi presidente do PS/Madeira e no parlamento desempenhou funções como vice-presidente da comissão de inquérito às rendas excessivas na legislatura 2015/2019.

Na mesma legislatura, foi relator da Comissão de Inquérito à recapitalização da CGD. Por outro lado, na fase inicial da comissão parlamentar de inquérito sobre a ação do Estado na TAP, na anterior legislatura, o deputado madeirense coordenou a representação do PS.