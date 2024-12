Eucaristia e lançamento do livro 'Um Voo de Águia, Irmã Maria do Monte Pereira'

Esta quarta-feira, pelas 10h30, a Casa de Saúde Câmara Pestana irá realizar uma eucaristia de acção de graças pela vida e missão da Irmã Maria do Monte Pereira, Hospitaleira do Sagrado Coração de Jesus, passados que são 61 anos da sua morte. Natural da Freguesia de Santo António, Funchal, os últimos 15 anos da sua vida, entre 1948 e 1963, foram vividos na Casa de Saúde, ao serviço da missão hospitaleira junto das doentes. O padre José Figueira d’Ornelas, capelão da Instituição nos anos 60, dá o seguinte testemunho: “Encontrei-a muito serena e inteiramente conformada com a vontade de Deus. Não mostrou tristeza nem aflição diante da morte. Era a simplicidade e a modéstia em pessoa, sem nada de pretensioso que a distinguisse. No meio da doença via-a sempre alegre e satisfeita. Fui eu que a assisti na morte. Morreu como uma santa”.

De realçar que, a 23 de Março, a Igreja, através do Papa Francisco, reconheceu as suas virtudes heróicas. Declarando-a Venerável, a primeira madeirense a receber este título, confirmou que a Irmã Maria do Monte viveu em grau heróico as virtudes da fé, esperança e caridade e as virtudes cardiais da prudência, justiça, temperança e coragem.

A Eucaristia será celebrada por D. Nuno Brás, bispo do Funchal, contando com a presença da segunda Conselheira do Governo Geral da Congregação, Irmã Maria del Carmen Martin; da Superiora Provincial, da Província Portuguesa, Irmã Paula Carneiro; da Terceira Conselheira Provincial e Superiora da Casa de Saúde Câmara Pestana, Irmã Fernanda Esteves e ainda da Postuladora Geral da Congregação, Irmã Maria Preciosa Silvério.

Após a Eucaristia, no auditório da Instituição, será feito o lançamento do livro 'Um Voo de Águia, Irmã Maria Monte Pereira', da autoria de Délia Gomes, colaboradora da Instituição, que será apresentado pela escritora Graça Alves e pela Irmã Maria Preciosa, Postuladora Geral.