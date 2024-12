Fábio Pereira foi oficializado como novo treinador do Vizela. O técnico madeirense, 46 anos- treinou o Marítimo na presente temporada- sucede a Rubén de la Barrera no comando técnico dos minhotos. O reencontro de Fábio Pereira com o Marítimo está marcado para 5 de Janeiro de 2025, data do jogo Vizela-Marítimo, encontro referente à17.ª e última jornada da primeira volta da II Liga.