Parlamento Europeu distingue Edmundo González e María Corina Machado

O Prémio Sakharov 2024 do Parlamento Europeu foi entregue esta terça-feira, 17 de Dezembro, numa cerimónia realizada em Estrasburgo. A distinção anual da União Europeia para a Liberdade de Pensamento foi atribuída a Edmundo González Urrutia e María Corina Machado pela sua luta corajosa para restaurar a liberdade e a democracia na Venezuela.

A cerimónia presidida pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, contou com a presença de Edmundo González e de Ana Corina, filha de María Corina Machado, que participou na sessão à distância por videoconferência.

"Na sua busca por justiça, democracia e Estado de direito, Edmundo González Urrutia e María Corina Machado defendem destemidamente os valores que milhões de venezuelanos e o Parlamento Europeu tanto apreciam. Este prémio não apenas reconhece, mas também lembra que a luta pela liberdade nunca é em vão. O futuro da Venezuela pertence ao seu povo", afirmou Roberta Metsola, garantindo o apoio do Parlamento Europeu.

María Corina Machado foi eleita candidata da oposição à Presidência da Venezuela pela Plataforma Unitária Democrática em 2023, antes de ser desqualificada pelo Conselho Nacional Eleitoral controlado pelo Governo. Edmundo González Urrutia, diplomata e político que sucedeu a María Corina Machado como principal candidato da oposição após a sua desqualificação, denunciou a não publicação dos resultados oficiais das eleições presidenciais de Julho de 2024 e contestou a vitória declarada de Nicolás Maduro. Edmundo González Urrutia deixou a Venezuela em Setembro de 2024, na sequência da emissão de um mandado de detenção contra si, tendo encontrado refúgio em Espanha.

Dirigindo-se aos membros do Parlamento Europeu, Edmundo González Urrutia mostrou confiança no fim da crise política na Venezuela: "Mais cedo ou mais tarde, o nosso país tomará uma direcção determinada pelo nosso povo. Os abusos e a violência destes dias são apenas uma tentativa desajeitada de adiar o que é inevitável".

O presidente eleito destacou que o Prémio Sakharov reforça o seu empenho no diálogo e simboliza a unidade dos democratas em todo o mundo que "hoje, mais do que nunca, precisam uns dos outros". O presidente eleito que «a luta da Venezuela pela liberdade e pela democracia é a luta por estes valores em todo o mundo».

Na sua intervenção por vídeochamada, María Corina Machado, líder das forças democráticas da Venezuela, denunciou a opressão que reina no país por décadas: "durante um quarto de século tentaram dividir-nos, enfraquecer-nos e subjugar-nos (...). Pregando o ódio, tentaram colocar-nos uns contra os outros, pessoas contra pessoas, dividir-nos entre ricos e pobres, entre a esquerda e a direita, entre brancos e negros, entre os que partem e os que ficam, e também pelas nossas crenças religiosas".

"Prosseguiram também a destruição de todas as instituições democráticas, desde um sistema judicial independente até ao voto popular. Um regime corrupto e criminoso sufocou a economia, provocando os piores níveis de hiperinflação da história e transformando milhões em dependentes de ajuda pública condicionada à lealdade política, sem dignidade nem futuro", expôs, lembrando que "a Venezuela reagiu", referindo-se àss eleições presidenciais de 28 de Julho, que marcaram o início de uma mudança.

"Sabemos que teremos êxito (...), a vitória da Venezuela será a vitória de toda a humanidade", concluiu, agradecendo ao Parlamento Europeu pelo apoio.

Apoio do PE à oposição venezuelana:

Em Julho de 2023, o Parlamento Europeu condenou veementemente a decisão arbitrária e inconstitucional do regime venezuelano de impedir figuras proeminentes da oposição política, como María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles e Freddy Superlano, de concorrerem às eleições de 2024.

No início de Fevereiro de 2024, o Parlamento Europeu instou os Estados-Membros a manterem as sanções impostas ao regime de Nicolás Maduro e pediu que estas fossem reforçadas até que o regime assuma um compromisso claro e permanente, em conformidade com o Acordo de Barbados, de defender as normas democráticas básicas, o Estado de direito e os direitos humanos.

Numa resolução adoptada em 19 de Setembro de 2024, o Parlamento Europeu reconheceu Edmundo González Urrutia como presidente legítimo e democraticamente eleito da Venezuela e María Corina Machado como líder das forças democráticas do país. Os eurodeputados também consideraram que as eleições presidenciais venezuelanas não cumpriram os padrões internacionais de integridade eleitoral, de acordo com os relatórios da missão internacional de observação eleitoral.

Sobre o Prémio Sakharov:

O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento é uma homenagem do Parlamento Europeu ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov. Trata-se da mais elevada distinção da UE em matéria de direitos humanos.

Criado em 1988, o Prémio é atribuído anualmente pelo Parlamento a cidadãos ou organizações desde 1988, em reconhecimento do seu trabalho num dos seguintes domínios: defesa dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, em especial a liberdade de expressão; a salvaguarda dos direitos das minorias; o respeito pelo direito internacional; o desenvolvimento da democracia e a defesa do Estado de direito.

