SESARAM participa em ensaio clínico internacional na área da oncologia

O Serviço de Oncologia do SESARAM vai integrar um ensaio clínico para a utilização de um novo medicamento no tratamento do cancro do pulmão metastizado.

O acesso a este estudo internacional vai permitir que, na Região Autónoma da Madeira, doentes com cancro do pulmão avançado possam realizar terapêuticas inovadoras e contribuir para uma crescente melhoria da sobrevivência desta doença oncológica.

Neste contexto, entre os dias 10 e 12 de Dezembro, realizou-se a visita de início do ensaio, designado por MK2870-007, no Serviço de Oncologia por representantes das entidades responsáveis pela implementação do mesmo.

Este é um ensaio clínico que se realiza em diferentes países ao nível mundial, no âmbito do cancro do pulmão metastizado, estando a orientação do projecto sob a tutela do Gabinete de ensaios clínicos de Oncologia (GECO), integrado no serviço de investigação, em parceria com o Serviço de Oncologia do SESARAM.

O ensaio engloba, na Região Autónoma da Madeira, uma vasta equipa de investigação incluindo médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos do laboratório e da anatomia patológica, tendo por investigadora principal a médica oncologista Carolina Camacho.