'Bloqueio' no Caminho do Meio gera caos no trânsito

O trânsito no Caminho do Meio, no Funchal, encontra-se completamente 'bloqueado', causando grandes transtornos aos condutores que vão abandonando as redondezas do Estádio da Choupana, onde o Nacional defrontou, esta tarde, o Benfica.

A situação já dura há mais de 30 minutos, com relatos de longas filas de veículos sem qualquer movimento.

De acordo com informações no local, a polícia está a orientar os condutores a descerem desde o Estádio do Nacional, mas o problema agrava-se devido à presença de outros veículos que continuam a subir a mesma via, contribuindo assim para um 'caos' total.